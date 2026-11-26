Avrupalı hükümetlerin, şeffaflık ve veri gizliliği endişelerine rağmen, ordu, polis ve sağlık sistemlerindeki kritik verileri ABD'li Palantir şirketine emanet ederek kıtayı en az 1,4 milyar avroluk teknolojik bağımlılığa sürüklediği tespit edildi.

Hollanda merkezli araştırmacı gazetecilik platformu Follow the Money (FTM) ve Orta Avrupa odaklı VSquare öncülüğünde 18 ülkeden gazetecilerin katılımıyla yürütülen araştırmada, Avrupa hükümetlerinin ABD'li veri analitiği ve yapay zeka şirketi Palantir'e olan derin bağımlılığı gözler önüne serildi.

Kamu kaynakları ve bilgi edinme başvuruları incelenerek hazırlanan araştırmaya göre, Birleşik Krallık dahil en az 11 Avrupa ülkesi merkezi hükümet düzeyinde Palantir ile sözleşme imzaladı.

Şirketin yazılımları bu ülkelerin 8'inde doğrudan silahlı kuvvetler ve savunma bakanlıkları, 5'inde ise ulusal polis teşkilatları tarafından kullanılıyor.

Avrupa hükümetleri ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Palantir yazılımlarına bugüne kadar ödediği tutar, güncel kurlarla 1,4 milyar avroyu buluyor. Ancak Hollanda ve İsveç gibi bazı ülkelerin ticari gizlilik gerekçesiyle sözleşme detaylarını açıklamayı reddetmesi nedeniyle gerçek harcamanın bu rakamın çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ÜLKELERE GÖRE HARCAMA KALEMLERİ

Araştırma verilerine göre, Palantir'in ABD dışındaki en büyük pazarı Birleşik Krallık oldu. Savunma Bakanlığı, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve nükleer ajans gibi kurumlar üzerinden toplam 992 milyon sterlin harcadı.

Diğer ülkeler ve AB kurumlarının öne çıkan harcamalarına bakıldığında, Litvanya'da devlet veri ajansı ve gümrük birimlerinin kullandığı yazılımlar için 2031 yılına kadar 67 milyon avroyu aşan sözleşmelere imza atıldığı, Almanya'da ise federal ve eyalet düzeyindeki polis teşkilatları ile kamu kurumları için 47 ile 86 milyon avro arasında ödeme yapıldığı görüldü.

Aynı dönemde Norveç polis ve gümrük teşkilatları 52 milyon avro, Danimarka polisi ise 28 milyon avro harcama yaparken, İspanya ve İtalya savunma bakanlıkları Palantir yazılımları için sırasıyla 16,5 milyon avro ve 6,2 milyon avro ödedi. AB kurumlarından Europol ise şirkete 4 milyon avronun üzerinde, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) da 4,7 milyon avro aktardı.

NATO KOMUTA SİSTEMİNDE DE KULLANILIYOR

İstihbarat ve savunmaya yönelik "Gotham", veri yönetimi sağlayan "Foundry" ve askeri operasyonlarda hedefleri tespit edip etkisiz hale getirebilen "MAVEN" yazılımlarıyla tanınan Palantir, Mart 2025'te NATO'ya da merkezi komuta sistemi olarak MAVEN'i sattı.

Doğrudan sözleşmesi bulunmayan üye ülkelerin dahi askeri ittifaklar aracılığıyla bu sistemlere entegre olduğu kaydedildi.

Şirketin faaliyetlerinin yalnızca güvenlik sektörüyle sınırlı kalmadığına işaret edilen araştırmada, Polonya hükümetinin 2022-2025 yılları arasında ülkeye sığınan reşit olmayanlar dahil Ukraynalı mültecilerin hareketlerini ve konumlarını kaydetmek için Palantir yazılımlarını kullandığı aktarıldı.

Ukrayna'da ise ordu ve istihbaratın yanı sıra Dijital Dönüşüm Bakanlığı ile savcılığın da şirketin sistemlerinden faydalandığı bildirildi.

ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ABD SAVAŞÇILARI

Araştırmada, Palantir kurucuları Alex Karp ve Peter Thiel'in siyasi görüşleri ile şirketin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Önce Amerika" politikalarıyla kurduğu yakın bağların endişe oluşturduğu vurgulandı.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) operasyonlarında ve İran'daki askeri hedeflerin belirlenmesinde yazılımları kullanılan şirketin üst yöneticisi Alex Karp'ın, kapasite sorunu yaşanması halinde her zaman "her şeyden önce ABD savaşçılarına öncelik vereceklerini" söylediği hatırlatıldı.

Karp'ın hissedarlara yaptığı konuşmada Avrupa'daki "gizli kurumları" desteklediklerini belirterek, "Ürünlerimiz olmasaydı Avrupa'da terör ve göç sorunları kontrolden çıkardı, sonuçlar on kat daha kötü olurdu." ifadelerini kullanması kıtada tepkiyle karşılanmıştı.

Bu arada, FTM'nin haziran ayında yayımladığı başka bir haberde, alınan güvenlik önlemlerine rağmen Palantir çalışanlarının Avrupa ülkelerine ait gizli verilere erişebildiği ortaya çıkarılmıştı.

UZMANLARDAN DİJİTAL EGEMENLİK UYARISI

Londra Queen Mary Üniversitesi Siyaset Teorisi Profesörü Elke Schwarz, devletlerin daha fazla veri akışını birbirine bağladıkça şirkete daha bağımlı ve savunmasız hale geldiğine dikkati çekerek, eski kamu görevlilerinin Palantir tarafından işe alınmasının karar alma mekanizmalarını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

University College London'da profesör, Eurostack girişimi lideri Francesca Bria ise kritik bir altyapıyı yönetenlerin verileri kimin kontrol ettiğini ve sistemi kimin kapatabileceğini açıklamak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Hükümetler Amerikan oligarklarına değil, kendi vatandaşlarına karşı sorumludur. Ticari sır gerekçesiyle Avrupa hükümetlerine dahi şeffaf olmayan bir yazılım demokratik denetimi imkansız kılıyor. Bu sistemi satın alan ülkeler sadece yazılım almıyor, egemenliklerinden vazgeçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

PALANTİR’DEN AÇIKLAMA

Araştırma bulgularına ilişkin detaylı soruları yanıtlamaktan kaçınan bir Palantir sözcüsü ise yaptığı yazılı açıklamada, teknolojik egemenliğin yazılım sağlayıcısının milliyetine göre değil, verileri ve kararları kimin kontrol ettiğine göre ölçülmesi gerektiğini savundu. Sözcü, 2011'den bu yana Avrupalı hükümetlerle hastane kapasitelerini artırmak, kanser teşhisini hızlandırmak, mültecileri güvenli şekilde yerleştirmek ve organize suçlarla mücadele etmek için çalıştıklarını kaydetti.