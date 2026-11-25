Toplam demir yolu ağının yüzde 30 artışla 14 bin 272 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, önümüzdeki süreçte 18 ilin daha doğrudan yüksek hızlı tren hattına kavuşacağını duyurdu.

DEMİR YOLU AĞINDA BÜYÜK ARTIŞ VE DEV HEDEFLER

Son 25 yılda Cumhuriyet döneminden kalan demir yolu ağının tamamının yenilendiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun yüzde 259 artışla 7 bin 627 kilometreye, kent içi raylı sistem hatlarının ise yüzde 276 yükselerek 1056 kilometreye çıkarıldığını açıkladı. Ülkedeki mevcut 2 bin 604 kilometrelik hızlı tren hattına ek olarak 4 bin 724 kilometrelik demir yolu projesinin yapımının sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, planlanan tüm yatırımlar tamamlandığında toplam demir yolu uzunluğunun 31 bin 439 kilometreye erişeceğini ifade etti.

2030 YILINDA 32 ŞEHİR DOĞRUDAN YHT AĞINA BAĞLANACAK

Halihazırda İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu 14 şehre doğrudan yüksek hızlı tren seferlerinin düzenlendiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, 2030 yılı itibarıyla bu ağın çok daha genişleyeceğini vurguladı. Yapılan açıklamaya göre Bursa, İzmir, Kayseri, Mersin, Adana, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kars'ın da yer aldığı 18 şehrin daha hatta dahil edilmesiyle birlikte toplam 32 ile direkt YHT ile yolcu taşımacılığı sağlanacak.