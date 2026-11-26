İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için kritik bilgiler vermişti. Sarpyener, soruşturmada adli işlem gören bazı şüphelilerin isimlerini vererek yurt dışındaki finans kuruluşlarında açtıkları hesaplarla, yabancı yatırımcı maskesiyle Borsa İstanbul’da manipülasyon yaptıklarını belirtmişti. Sarpyener, 20 Kasım tarihli ifadesinde bıyıklı yabancılar olarak bilinen isimlerin halka arzları da nasıl manipüle ettiklerini anlattı.

Yurt dışı üzerinden işlemler yapanların Türkiye’de ki otoritelerden gizlenebilmek için böyle bir yola başvurduğunu dile getiren Sarpyener, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Burada oluşan kârlar ve bu kârların oluşma biçimi takip edilemediği için Türkiye’deki otoritelerin bilgisi dışında Türk yatırımcılar burada ciddi miktarda varlık oluşturabilmektedirler. Bir başka fayda da halka arzlarda görülmektedir. Yabancı kontenjanı olan halka arzlarda yabancı kurumsal yatırımcı kategorisinden yerli kurumsal yatırımcılara göre daha cazip miktarlarda bu hesaplar vâsıtasıyla mal alınabilmekte ve buradan elde edilen kârda gene yurt dışında hesapta toplanmaktadır.”

"MUHTEMELEN SAKLADIĞI PARA VARDIR AMA YERİNİ SÖYLEMEZ"

Sarpyener’e sorguda “Fon mağduriyetleri dikkate alındığında tasfiyeyi karşılamaya yetmeyen miktarlar yani kayıp paralar bu sistem içerisinde midir? Yahut herhangi bir başka kişi ya da kişiler üzerinde mi bulunmaktadır?” sorusu da yöneltildi. Sarpyener bu soruya verdiği cevapta ise Tera’nın patronu Emre Tezmen’in asistanı Elif Değerli’yi işaret etti:

"Tasfiye öncesi baz alındığında orada bulunan kişilerin hissenin yükseleceğini bilmeleri ve şahıs ya da şirket adına açmış oldukları hesaplar üzerinden bu hisselerde yatırım yapıp tepe noktasında satış yapmaları onlara kâr sağlamış ve asıl birikim tabir edilen kısım kâr olarak değerlendirilebilir. Fakat tasfiye sürecinde gerek GildenCrest gerek Amicrop, Capital Union gibi aracı kurumlarda hesap sahibi olan kişiler hissede çıkış işlemi yapıp nakde dönmeyip de beklediyse tasfiye sürecinde burada ciddi zararlar da oluşmuş olabilir. Elif Değerli’nin muhtemelen sakladığı bir miktar para vardır çünkü Emre Tezmen kendisine güvenirdi fakat Elif Değerli bunu söylemez.”

TUNÇ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen “fon soruşturması” sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Burhan Tunç Özkan’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilen Özkan, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

BÜYÜK ÖDEMELER YAPILDI

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Gildencrest Capital hakkında hazırlanan raporda, 2026’nın ilk aylarında şirketin yurt dışındaki hesabından iki büyük ödeme yapıldığı kaydedilerek, “Enver Çevik’in İsviçre’deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 500 milyon lira gönderildiği, benzer tarihte Burhan Tunç Özkan’a 1 milyar lira ödendiği tespit edilmiştir” ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: Yeni Şafak