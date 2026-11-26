Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında 20 köpeğin öldüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımlar üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sakarya Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstasyonda 20 hayvanın öldüğü tespit edilmiştir. Ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiasına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, ölen her bir hayvan için belediyeye idari para cezası uygulanmasına yönelik işlemler Kaynarca Kaymakamlığınca başlatılmıştır.”

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, belediyeye ait geçici hayvan barındırma istasyonunda 20 köpeğin ölmesinin ardından tesiste bulunan 334 köpeğin başka bir bakımevine nakledilmesine karar verildi. Tahliye sırasında hayvanseverler ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

Bazı hayvanseverler, tesisin çevresindeki telleri sökerek köpekleri serbest bıraktı. Olayla ilgili tesisteki sorumlu veteriner hekim ve 2 barınak çalışanı gözaltına alındı. Ölen hayvanlar ekipler tarafından gömüldü.