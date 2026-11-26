Anayasa Mahkemesi (AYM), sağlık çalışanlarının normal çalışma saatleri dışında tuttukları nöbetler için ücret alabilmelerini kesintisiz en az 6 saat çalışma şartına bağlayan düzenlemeyi iptal etti. Oy birliğiyle alınan kararda, söz konusu şartın sağlık çalışanlarına orantısız bir yük getirdiği belirtildi.

NÖBET ÜCRETİ İÇİN 6 SAAT ŞARTI MAHKEMEYE TAŞINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi, nöbet ücretinin ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesine ilişkin bir dava kapsamında Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesinde yer alan "nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etti.

AYM OY BİRLİĞİYLE İPTAL ETTİ

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, sağlık çalışanlarının 6 saatten kısa süren nöbetleri için ücret almasını engelleyen düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu. İlgili hükmün oy birliğiyle iptal edilmesine karar verildi.

BİR AY BOYUNCA ÜCRET ALAMAMA İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kararın gerekçesinde, sağlık çalışanlarının normal çalışma saatleri dışında tuttukları nöbetlerin her defasında 6 saatten kısa sürmesi halinde, bir ay boyunca tutulan nöbetlerin hiçbirinden ücret alınamamasının söz konusu olabileceği belirtildi.

Zorunlu olarak yerine getirilen bu çalışmalar karşılığında herhangi bir telafi imkanının da öngörülmediği vurgulandı.

ANAYASA'NIN 18. MADDESİNE AYKIRI BULUNDU

AYM, düzenlemenin sağlık çalışanlarına orantısız bir yük getirdiğini belirterek zorla çalıştırma ve angarya yasağını düzenleyen Anayasa'nın 18. maddesine aykırı olduğuna hükmetti.