Yasa dışı geçişe izin yok! 9'u FETÖ mensubu 13 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını ve yapılan incelemelerde şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."