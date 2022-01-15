Ocak ayının yarılanmasıyla birlikte pek çok kişi yarıyıl tatilinin kaç gün süreceğini, tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, yarıyıl tatili kaç gün oluyor?

Yarıyıl tatili uzayacak mı? 15 tatili kaç gün olacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Omicron varyantı sebebiyle yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin aramalar sıklaştı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kimsenin tatil beklememesi gerektiğini ve yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirtti. Bakan Özer, “Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması" ifadelerini kullandı.