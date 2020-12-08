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Eğitim Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatili ne zaman başlıyor?
Eğitim

Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatili ne zaman başlıyor?

15 tatili ne zaman? 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü pandemi sebebiyle uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Ancak vakalardaki artış sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ederken 15 tatilin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. 15 tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili ocak ayının kaçında? | 15 tatil hangi gün? | Yarıyıl tatiline kaç gün var?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:12:00 -
Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatili ne zaman başlıyor?

15 tatil ne zaman? | 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı da pandemi sebebiyle uzaktan eğitimle başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar ise yüz yüze eğitime başlamadan yeni bir karar alındı. 4 Ocak 2021’e kadar milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ise salgının seyriyle ilişkili olacak. Peki, 15 tatile kaç gün var?

Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatili ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ocak ayına az bir zaman kala yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatili ne zaman başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre yarıyıl 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek. İkinci ara tatil ise 12 Nisan’da başlayıp 16 Nisan’da tamamlanacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021’de sora erecek. Öğrenciler 11 hafta yaz tatili yapacak ve 20211-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021’de başlayacak.

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