Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatil ne zaman başlıyor?

Yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Hem öğrenciler hem de öğretmenler okullarına kavuşacağı günü bekliyor. Salgının seyri sebebiyle uzaktan eğitim süreci ve yarıyıl tatiliyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı takviminde değişikliğe gitti. Peki, okullar ne zaman açılacak? | 15 tatili ne zaman başlayacak? | Yarıyıl tatili kaç gün olacak? | Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? | İkinci ara tatil olmayacak mı? | 15 tatili kaç gün olacak?