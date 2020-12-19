Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatil ne zaman başlıyor?
Yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Hem öğrenciler hem de öğretmenler okullarına kavuşacağı günü bekliyor. Salgının seyri sebebiyle uzaktan eğitim süreci ve yarıyıl tatiliyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı takviminde değişikliğe gitti. Peki, okullar ne zaman açılacak? | 15 tatili ne zaman başlayacak? | Yarıyıl tatili kaç gün olacak? | Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? | İkinci ara tatil olmayacak mı? | 15 tatili kaç gün olacak?
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitimin 22 Ocak’a kadar devam etmesine karar verildi. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilini ayın kaçında başlayacağını araştırmaya başladı. Ayrıca öğrenciler ikinci ara tatilin iptal olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak?
Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatil ne zaman başlıyor?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.