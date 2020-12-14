Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca kişi okulların ne zaman açılacağını, 15 tatilin ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 4 Ocak’ta yüz yüze eğitime başlamanın iyimser bir tahmin olduğunu, yapılacak toplantılara kararın verileceğini belirtti. Peki, 15 tatil ne zaman?

Yarıyıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, planları arasında yarıyıl tatilinin öne alınmasının söz konusu olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, “Gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır" diye konuştu.

İkinci ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre yarıyıl 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek. İkinci ara tatil ise 12 Nisan’da başlayıp 16 Nisan’da tamamlanacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021’de sora erecek. Öğrenciler 11 hafta yaz tatili yapacak ve 20211-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021’de başlayacak.