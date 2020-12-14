  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yarıyıl tatili ne zaman?
Eğitim

Yarıyıl tatili ne zaman?

Sömestr tatili ayın kaçında? | Koronavirüs salgınını en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor. 31 Ağustos'ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Ancak vakaların artmasıyla yüz yüze eğitime tekrara ara verildi. Hem öğrenciler hem de veliler yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi, 15 tatilinin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. 15 tatil ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:32:00 -
Yarıyıl tatili ne zaman?

Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca kişi okulların ne zaman açılacağını, 15 tatilin ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 4 Ocak’ta yüz yüze eğitime başlamanın iyimser bir tahmin olduğunu, yapılacak toplantılara kararın verileceğini belirtti. Peki, 15 tatil ne zaman?

Yarıyıl tatili ne zaman? 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, planları arasında yarıyıl tatilinin öne alınmasının söz konusu olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, “Gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır" diye konuştu.

İkinci ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre yarıyıl 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek. İkinci ara tatil ise 12 Nisan’da başlayıp 16 Nisan’da tamamlanacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021’de sora erecek. Öğrenciler 11 hafta yaz tatili yapacak ve 20211-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021’de başlayacak.

Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?
Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

Yaşam

Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

20 yaş altı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
20 yaş altı seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Yaşam

20 yaş altı seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı
Dünya

Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı

Dağlık Karabağ'da düzenlediği son saldırı ile ateşkesi bozan Ermenistan tarafı ateşle oynuyor. Bölgede durum dikey üstündeyken Rusya dikkat ..
HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste yaptığı efsane konuşmanın ardından HDP'li Garo Paylan'ın Soylu hakkında söylediği sözler yeniden..
Takımı fark yiyen başkan çıldırdı: Günah benden gitti
Spor

Takımı fark yiyen başkan çıldırdı: Günah benden gitti

TFF 1. Lig'de Bursaspor'a 3-0 yenilen Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medyadan futbolcuları sert bir dille eleştirdi. Y..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay