Yarınbizim projesi rekor katılımla başladı

Sabancı Topluluğu, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı YarınBizim Projesi kapsamında ilk buluşmasını online olarak gerçekleştirdi. Salgının ilk gününden bu yana kendi yaşamlarını tehlikeye atma pahasına mücadelenin en ön saflarında savaşan sağlık çalışanlarının 11’inci ve 12’nci sınıflarında okuyan veya bu yıl yeniden üniversite sınavına hazırlanan çocukları ile kardeşlerini içeren projenin ilk buluşmasına CEO Cenk Alper de katıldı.

Mentorluk desteği

Büyük bir coşku ve heyecanın hakim olduğu ilk buluşmada öğrenciler Alper’e projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Diyarbakır’dan Aydın’a; Trabzon’dan Gaziantep’e kadar toplam 74 şehirden kısa sürede bin 100 başvuru alan YarınBizim Projesi’nin ilk yılında öğrencilere eğitim ve rehberliğin yanı sıra mentorluk ile kariyer gelişim desteği de verilecek.

Yazın devam edecek

Pandemi döneminde yaşamın devamı için emek veren doktor, hemşire, hastabakıcı ve idari görevlilere kadar tüm sağlık personelinin yakınlarını kapsayan YarınBizim Projesi yaz dönemi boyunca devam edecek ve Eylül’de ikinci dönemine başlayacak. YarınBizim Projesi’nin ilk online buluşmasında gençlere seslenen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, böylesine anlamlı bir projede mentor olarak yer almaktan ve ülkemizin yarınları olan gençlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Gençlere yardımcı oluyoruz

Sabancı Topluluğu’nun 90 yılı aşan kültürel mirasında Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına önayak olan; insana ve topluma dokunan projelere öncülük ettiğini hatırlatan Alper, gençlere “Her biriniz geleceğe yol alan bir uçaksınız. Gideceğiniz rotayı ve varmak istediğiniz noktayı belirlemeniz önemli. Biz bu amaçla buradayız. Bu projenin de en önemli amacı sizlere tecrübemizi aktarmak, hedeflerinizi belirlemenizde destek olmak ve ardından o hedefe koşarken yapmanız gerekenler konusunda yardımcı olmak” dedi.

Anlamlı adım

Alper, şu ifadeleri kullandı: “Aileleriniz, bu zorlu dönemde hayatın iyiliği ve sürdürülebilirliği için mücadele veren kahramanlar. Sizler için aynı derecede hassas, kırılgan, zorlu bir dönemde sizinle geçirdikleri zamandan fedâkarlık edenler de yine onlar oldu. Onlar, bizim yarınlarımız için mücadele ederken, biz de onların yarınlarına elimizden geldiğince sahip çıkmayı ve yanınızda olmayı amaçladık. Siz de hedeflerinize ulaşmak için çıktığınız bu yolda elde edeceğiniz başarılarla onları gururlandıracaksınız.”