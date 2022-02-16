Yarın toprağa vereceğiz... Yüzünüz var ise sorun: Nasıl bilirdiniz? Cevap vereceğiz: İyi bilmezdik!

Yeniakit.com.tr

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunup, 18, 19 ve 20. dönemlerde CHP milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, 84 yaşında öldü.

İslami hassasiyetleri olanlara düşman her kişi gibi, Onur Kumbaracabışa da ömür boyu karşı durduğu bir imamın kıldıracağı cenaze namazı ile Ahiret'e gönderilecek.

Yüzünüz var ise sorun: nasıl bilirdiniz? Cevap vereceğiz: İyi bilmezdik!

Onur Kumbaracıbaşı, 28 Şubat darbe sürecinde dindar insanlara yönelik kinin en belirgin temsilcilerindendi. Bir dönem köşe yazısı da kaleme alan Kumbaracıbaşı, 2003 yılı haziran ayındaki "Türban varyasyonları" yazısında, Müslüman kadınların dini inancı başörtüsünü konu edinmişti.

Yazısına, Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak başlayan Kumbaracıbaşı, "Anımsanacaktır, AKP daha ilk günden işe türban krizi yaratarak başladı. TBMM Başkanı türbanı yeşertmeyi görev bildi. Belki AKP içinde bir hizip oluşturma niyetiyle, türbanı ilk kez devlet protokolüne taşıdı." demişti.

Başörtüleri sebebi ile eğitim hakları başta olmak üzere birçok hakkı ellerinden alınan Müslüman kadınların kapalılığına yapılan müdahaleyi Avrupa'ya dayandırarak meşrulaştırmaya çalışan Onur Kumbaracıbaşı, en temel insan hakkını şöyle inkar etmişti:

Üstelik, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'den sonra, çeşitli başvuruları inceleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, kamusal alanda dinsel simgelerin taşınamayacağına hükmetmişken... Kısacası, konu hukuksal yönüyle tartışılamaz biçimde kapanmışken!..

Müslüman insanlar için "yobaz azınlık" ifadesini kullanan Kumbaracıbaşı, şunları söylemişti:

Aslında dert edilecek bir durum yok. AKP türbanı sırf parti içi dengeler ve yobaz azınlığın oyu uğruna kaşıyor. İkili saflaşmayı keskinleştirmek işine geliyor. Ama kimse merak etmesin, türbancılar sorunu kendileri çözecek. Çünkü estetik ve moda kadının özündedir. Çağımızın kadını kapalı tutulamaz! Uygarlıkların anası kadın, onu kapatacak örtüleri kendisi fırlatıp atacaktır. Göreceksiniz, çok sürmeyecek!..