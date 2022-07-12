Kurban bayramı sebebiyle 9 günlük izin 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bayram tatilinin ardından sağlık ocaklarının ne zaman hizmet vermeye başlayacağı merak ediliyor.

Yarın sağlık ocakları açık mı? 13-14 Temmuz sağlık ocakları açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran’da yapılan kabine toplantısının ardından bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. 4,5 gün resmi tatil olarak geride kalırken 13-14 Temmuz tarihleri idari izin sayılacak. Ayrıca 15 Temmuz’da resmi tatil olarak geçirilecek. Bu sebeple toplam tatil süresi 9 gün olarak tamamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları bu sebeple 18 Temmuz’da hizmet vermeye başlayacak. 13-14-15 Temmuz tarihlerinde sağlık ocakları kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri hizmetlerini 7/24 sürdürüyor.