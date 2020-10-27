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Gündem Yarın PTT açık mı (28 Ekim Çarşamba)?
Gündem

Yarın PTT açık mı (28 Ekim Çarşamba)?

Yarın PTT açık mı? sorusu 28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı öncesi merak ediliyor. PTT yarın açık mı sorusu, 28 Ekim (yarın) işlemleri bulunan pek çok vatandaşın araştırdığı konu. Peki, Yarın PTT açık mı (28 Ekim Çarşamba)?

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:55:00 -
Yarın PTT açık mı (28 Ekim Çarşamba)?

28 Ekim  PTT açık mı sorusu için detaylar merakla araştırılmaya devam ediliyor. Resmi tatillerde devlet dairelerinin kapalı olması dolayısıyla araştırılan konu olan PTT için detaylar, internet üzerinden sorgulanıyor.

Yarın PTT açık mı (28 Ekim Çarşamba)?

PTT şubeleri 28 Ekim tarihinde yarım gün olarak vatandaşlara hizmet verecek. Dolayısıyla 12.30-01.00'a kadar PTT şubelerindeki işlemlerin tamamlanması gerekecektir.

Aynı şekilde noterler de 28 Ekim Çarşamba günü 12.00'a kadar hizmet verecek. Sistem, Adalet Bakanlığı alt yapısı ile çalıştığı için 12.00 sonrasında erişime kapanacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

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