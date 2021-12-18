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Eğitim Yarın okullar tatil mi? Yarın okul tatil olacak mı? 20 Aralık Pazartesi okul var mı?
Eğitim

Yarın okullar tatil mi? Yarın okul tatil olacak mı? 20 Aralık Pazartesi okul var mı?

Kar tatili var mı? Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise kar sebebiyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Hangi illerde okullara kar tatili var?

Yeniakit Publisher
2021-12-18 17:17:00 -
Yarın okullar tatil mi? Yarın okul tatil olacak mı? 20 Aralık Pazartesi okul var mı?

Kara kış kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle hem öğrenciler hem de aileler okulların tatil olup olmayacağına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak?

Yarın okullar tatil mi? Yarın okul tatil olacak mı? 20 Aralık Pazartesi okul var mı?

Pek çok ilde kar yağışı sürüyor. 20 Aralık Pazartesi günü hangi illerde okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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