Kara kış kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle hem öğrenciler hem de aileler okulların tatil olup olmayacağına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak?

Yarın okullar tatil mi? Yarın okul tatil olacak mı? 20 Aralık Pazartesi okul var mı?

Pek çok ilde kar yağışı sürüyor. 20 Aralık Pazartesi günü hangi illerde okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.