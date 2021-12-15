Yarın okullar tatil mi? Yarın Bolu’da okullar tatil mi? 16 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Sorusu merak ediliyor. Yoğun kar yağış yurdun belirli bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, gece saatlerinde başlayan etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Etkili kar yağışı sonrası okulların son durumu merak konusu oldu. Gün itibariyle birçok ilde okulların kar yağışı nedeniyle tatil olup olmayacağı sorgulanıyor.

Bolu’da yarın okullar tatil mi?

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından okulların eğitim öğretime ara verip vermeyeceği ile ilgili karar alınıyor. Yarın okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. Bolu Valiliği kar tatili olup olamayacğına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Bolu hava durumu

Bolu'da yarın kar yağacak mı? Bolu yarın kar yağışlı mı?