Hazır mısınız kahkahaya? İşte Bülent Arınç'ın 'objektif' dediği isim

Fon soruşturması kapsamında dezenformasyonla suçlanan fondaş gazetecilerin başını çeken İsmail Saymaz'ı savunmak, Bülent Arınç'a kaldı.

İsmail Saymaz'ın adli kontrol şartıyla evinden çıkamamasını eleştiren Arınç, Saymaz'ın televizyon yayınlarına evinden katılmasını "trajik ve komik" olarak nitelendirdi.

Gazetecilerin doğru ve dürüst haberciliğine ihtiyaç duyulduğunu söylemeyi de ihmal etmeyen Arınç, fon soruşturması kapsamında dezenformasyonla suçlanan İsmail Saymaz hakkındaik kararın ise "kabul edilemeyeceğini" savundu.

Görev süresince gazetecilerin yaptığı haberleri takdirle karşıladığını belirten Arınç, "Burada esas olan, ceza kanunlarında özgürlükçü bir yaklaşımı benimsemektir. Bu özgürlükçü yaklaşımda eleştiri ile hakaretin farkını, haberlerdeki doğruluğu, dürüstlüğü ve etik anlayışı göz ardı etmemek gereklidir" ifadelerini kullandı.

İSMAİL SAYMAZ 'OBJEKTİF', EV HAPSİ 'TRAJİKMİŞ!'

İsmail Saymaz'ın "objektif bir yazar ve gazeteci" olduğunu kaydeden Arınç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum: Geçtiğimiz günlerde bir haber kanalında Sayın İsmail Saymaz'a bağlanmışlardı. Sayın Saymaz evinden bazı konular hakkındaki düşüncelerini ifade ediyordu. Bu görüntü trajiktir: Yıllardır fikirleriyle objektif bir yazar ve gazeteci olan İsmail Saymaz, adli kontrol şartıyla evinden dışarı çıkamamaktadır. Bazı arkadaşları da maalesef cezaevindedir. Bu görüntü aynı zamanda komiktir; Sayın Saymaz ayaklarına takılan kelepçe yüzünden evinden dışarı çıkamıyor ancak bereket ki ağzı bantlanmamış, televizyona bağlanıp konuşabiliyor ve gazetesine yazılarını gönderebiliyor. Bu hâliyle Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi dört tarafı açık ama kapısında büyük bir kilit var. Bu durum beni gerçekten üzüyor ve utandırıyor.

Bunun da ötesinde, gazeteciler görevlerini yaparken özgür, basın ise tam anlamıyla hür olmalıdır. İktidarı desteklesin ya da muhalif olsun, toplum olarak bizlerin her görüşten gazetecinin doğru ve dürüst haberciliğine ihtiyacı vardır. Yurttaşların haber alma özgürlüğünün bu tür uygulamalarla kısıtlanması kesinlikle kabul edilemez ve doğru değildir."

İSMAİL SAYMAZ HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR

Arınç'ın "objektif" gördüğü İsmail Saymaz hakkında daha önce birçok suçtan açılmış soruşturma bulunuyor.

Ekim 2026

İsmail Saymaz'ın adı fon soruşturmasında da geçmişti, dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Gözaltına alınan İsmail Saymaz hakkında, 9 Ekim'de ev hapsi kararı verildi.

Mayıs 2025

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade vermişti. Saymaz ifadesinde, "Gazetecilik yapıp toplumu bilgilendirdiğini" belirterek kendini savunmuştu.

Mart 2025

Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edilmiş, Saymaz hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Saymaz'a ev hapsi kararı verilmişti.

Kasım 2024

Saymaz hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" sözleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Öte yandan, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Saymaz'ın iddiasını yalanlamıştı.

Mayıs 2022

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimlerinden Murat Bircan hakkındaki iddiaları nedeniyle terör soruşturması başlatıldı. Saymaz, "gazetecilik yaptığını öne sürerek" kendini savunmuştu.

Kaynak: Haber7