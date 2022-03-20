Yarın okullar tatil mi Sakarya 21 Mart Pazartesi? Sakarya'da yarın okullar tatil mi Valilikten son dakika açıklaması geldi mi?

Sakarya'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde tatil olacak? Sakarya'da yarın tatil mi? Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışı Sakarya'da etkisini artırdı. Yoğun kar yolları ulaşıma kapatırken araçlar yollarda kaldı. Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Yurdu etkisi altına kar Sakarya'da yollarını ulaşıma kapatırken veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Sakarya’da okular tatil mi?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde 18 Mart Cuma günü okullar tatil edilmişti. Okul tatili olan iller arasında Sakarya da vardı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre, kar yağışının il genelinde etkili olmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının oluşabileceğini belirtti.

Kaldırım, açıklamasında, "Eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesini kullanmıştı. 18 Mart’tan bu yana tatil yapan öğrenciler 21 Mart Pazartesi Sakarya’da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Sakarya Valiliğinden Pazartesi günü (yarın, 21 Mart) okul tatili olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.