Yarın okullar tatil mi Kayseri son dakika

8 Ocak 2019 Salı Edirne’de okullar tatil mi? Yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle bugün 28 ilde okullar kar tatili verirdi. Edirne’de salı günü okullar tatil mi en çok arananlar arasında yerini aldı. Edirne Valiliği Edirne’de yarın okullar tatil edecek mi? Edirne hava durumu sıcaklık verileri son dakika bilgileri

İç Anadolu Bölgesi son dakika hava durumu. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Ankara, Kırıkkale çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya- Antalya yolunun toroslar bölümü ve Kayseri'de yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Kayseri'de kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Kayseri'de yaşanan on binlerce öğrenci ise Kayseri'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri'de 8 Ocak Salı günü için okulların tatil olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama bulunmazken, normal iş takvimine göre okulların Salı günü eğitim öğretime devam etmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı taktirde yeniakit.com.tr'den ulaşabilirsiniz.