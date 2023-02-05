Yarın okullar tatil mi? İstanbul Ankara okullar tatil oldu mu 6 Şubat 2023
Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Öğrenciler ise 20 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okul var mı?
Türkiye son yıllarının en kurak ocak ayını geride bıraktı. Şubat ayıyla birlikte pek çok il kar yağışının etkisi altında kaldı. İstanbul'da ise 5 Şubat Pazar gecesi şiddetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor. Hal böle olunca öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.
Yarın okullar tatil mi? İstanbul Ankara okullar tatil oldu mu 6 Şubat 2023
Pek çok ilde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul’da ise yeni gün fırtınayla başladı. Şimdiye kadar resmi olarak yarın yani 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir açıklamanın akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor. Şayet okullar tatil edilirse konuyla ilgili detayları haberlerimizde aktaracağız.