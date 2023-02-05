Türkiye son yıllarının en kurak ocak ayını geride bıraktı. Şubat ayıyla birlikte pek çok il kar yağışının etkisi altında kaldı. İstanbul'da ise 5 Şubat Pazar gecesi şiddetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor. Hal böle olunca öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Yarın okullar tatil mi? İstanbul Ankara okullar tatil oldu mu 6 Şubat 2023

Pek çok ilde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul’da ise yeni gün fırtınayla başladı. Şimdiye kadar resmi olarak yarın yani 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir açıklamanın akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor. Şayet okullar tatil edilirse konuyla ilgili detayları haberlerimizde aktaracağız.