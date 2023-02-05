Kurak geçen kış mevsimi herkesi fazlasıyla kaygılandırıyordu. Özlemle beklenen yağışlar başladı. Pek çok ilde kar yağışları sürüyor. Peki, yarın okullar var mı?

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

Bitlis

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi.

Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Vali Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkili olan kar nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü örgün ve yaygın eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

Su, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu belirtti.

Muş

Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi.

Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Bingöl

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime iki gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak merkez ve tüm ilçelerdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 6 ve 7 Şubat'ta okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gaziantep

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.

Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadesini kullandı.

Sivas

Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Malatya

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Tunceli

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kar nedeniyle olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İlk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Elazığ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 2 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunda oluşabilecek buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle öğrenci ve personelin güvenliği sağlanması amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 2 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.