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Eğitim Yarın okul var mı? 5 Mayıs okullar hastaneler eczaneler açık mı?
Eğitim

Yarın okul var mı? 5 Mayıs okullar hastaneler eczaneler açık mı?

5-6 Mayıs okula gidilecek mi? Ramazan bayramının ardından 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde okulların açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, yarın okula gidilecek mi? 5 Mayıs kargolar çalışacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-04 11:23:00 -
Yarın okul var mı? 5 Mayıs okullar hastaneler eczaneler açık mı?

Ramazan bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bu sebeple 5 Mayıs Perşembe günü okulların, hastanelerin, eczanelerin, noterlerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Yarın okul var mı? 5 Mayıs okullar hastaneler eczaneler açık mı?

Bu yıl ramazan bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edildi. Milyonların beklediği 9 günlük bayram tatili kararı çıkmadı. Bu sebeple bayramın ertesi günü yani 5 Mayıs Perşembe günü okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları mesailerine başlayacak.

Bir sonraki resmi tatil ise 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelecek. Ayrıca 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek.

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