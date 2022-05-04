Ramazan bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bu sebeple 5 Mayıs Perşembe günü okulların, hastanelerin, eczanelerin, noterlerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Yarın okul var mı? 5 Mayıs okullar hastaneler eczaneler açık mı?

Bu yıl ramazan bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edildi. Milyonların beklediği 9 günlük bayram tatili kararı çıkmadı. Bu sebeple bayramın ertesi günü yani 5 Mayıs Perşembe günü okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları mesailerine başlayacak.

Bir sonraki resmi tatil ise 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelecek. Ayrıca 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek.