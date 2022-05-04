Yarın okul var mı? 5 Mayıs okullar hastaneler eczaneler açık mı?
5-6 Mayıs okula gidilecek mi? Ramazan bayramının ardından 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde okulların açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, yarın okula gidilecek mi? 5 Mayıs kargolar çalışacak mı?
Ramazan bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bu sebeple 5 Mayıs Perşembe günü okulların, hastanelerin, eczanelerin, noterlerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı.
Yarın okul var mı? 5 Mayıs okullar hastaneler eczaneler açık mı?
Bu yıl ramazan bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edildi. Milyonların beklediği 9 günlük bayram tatili kararı çıkmadı. Bu sebeple bayramın ertesi günü yani 5 Mayıs Perşembe günü okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları mesailerine başlayacak.
Bir sonraki resmi tatil ise 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelecek. Ayrıca 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek.