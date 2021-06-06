1 Haziran’da kademeli normalleşme dönemi başladı. Bu süreçle birlikte öncelikle ilkokullar yüz yüze eğitime geçti. 7 Haziran Pazartesi günü ise belirlenen diğer sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Peki, kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Yarın kaçıncı sınıflar okula gidecek? 7 Haziran hangi sınıflar okula gidecek?

7 Haziran Pazartesi günü tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim haftada 2 gün olarak başlayacak. Konu hakkında Milli Eğitim’den yapılan açıklamada, “Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir” denildi.

Yarın ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Okula gitmek veli kararına bırakıldı. Bu sebeple aruz eden ailelerin çocukları yüz yüze eğitime başlayacak.