Milyonlar kabine toplantılarını yakından takip ediyor. Söz konusu toplantılarda önemli konular masaya yatırılıyor ve toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara alınan kararları aktarıyor. Peki, yarın kabine toplantısı olacak mı?

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Son kabine toplantısı 31 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir yapılıyor. Geride bıraktığımız hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle kabine toplantısı yapılmamıştı. 14 Şubat Pazartesi günü ise kabine toplantısı olup olmayacağı merak konusu. Konu hakkında resmi bir gün ve saat paylaşılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak. Bu sebeple 14 Şubat'ta kabine toplantısının yapılması beklenmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.