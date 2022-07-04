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Yaşam Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul yarın hava rüzgarlı mı?
Yaşam

Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul yarın hava rüzgarlı mı?

5 Temmuz Salı günü İstanbul’da havanın nasıl olacağı, günlerdir devam eden rüzgarın sürüp sürmeyeceği araştırılıyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak? 5 Temmuz Salı hava durumu:

Yeniakit Publisher
2022-07-04 19:37:00 -
Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul yarın hava rüzgarlı mı?

İstanbul’da yaşayanlar yarın yani 5 Temmuz Salı günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olur?

Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul yarın hava rüzgarlı mı?

İstanbul'da yarın beklenen en yüksek sıcaklık 31 °C en düşük 21°C olması bekleniyor. Günlerdir süren rüzgarın yarın da devam etmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

 

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