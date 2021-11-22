Yeni gün öncesinde pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak 23 Kasım

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanağın, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.