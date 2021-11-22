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Yaşam Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu
Yaşam

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

Yarın yağmur yağacak mı? İstanbullular yarın nasıl bir havanın kendilerini beklediğini araştırmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak yarın yağmur var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 21:56:00 -
Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

Yeni gün öncesinde pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak 23 Kasım

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanağın, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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