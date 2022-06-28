Günlerdir pek çok ilde şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Bu sebeple yarın havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, yarın sağanak uyarısı var mı?

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 29 Haziran Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara’nın kuzeyi, Samsun'un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara’nın kuzeyi, Samsun'un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Can kayıpları yaşandı mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Üçköprü ile Kastamonu'nun Küre ilçesi İkizciler köyünde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.