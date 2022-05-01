Ramazan bayramı sebebiyle plan yapanlar yeni haftada havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Bayramda yağmur mu yağacak?

Yarın hava nasıl olacak? Bayramın 1.gününde hava nasıl olacak? 2 Mayıs hava durumu il il

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, (Malatya, Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu’da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, (Malatya, Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu’da yerel ve aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri hariç bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.