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Yaşam Yarın hava nasıl olacak 30 Haziran Perşembe:
Yaşam

Yarın hava nasıl olacak 30 Haziran Perşembe:

Hangi iller için sağanak sel uyarısı var? Yurdun pek çok ilinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Şiddetli yağışlar sebebiyle Kastamonu, Zonguldak, Bartın başta olmak üzere bazı illerde sel hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ise yarın yani 30 Haziran Perşembe günü hangi iller için yağış uyarısı olduğunu araştırıyor. Peki, yarın Karadeniz için sağanak uyarısı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-29 17:58:00 -
Yarın hava nasıl olacak 30 Haziran Perşembe:

Yurdun pek çok ilçesinde şiddetli yağışlar etkili oluyor. Bu sebeple yarın için hangi illere yağış uyarısı yapıldığı araştırılıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak 30 Haziran Perşembe:

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli sağanağın, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor.

Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri, Düzce'nin güneybatısı, Zonguldak ile Bartın'ın iç kesimleri, Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel baskını, yıldırım, heyelan, dolu, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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