Yarın hava durumu: 25 Eylül 2022 Pazar hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

25 Eylül 2022 Pazar hava nasıl olacak? Yarın hangi şehirlerde hava yağışlı olacak? Meteoroloji'den yarın için hava durumu tahminleri geldi. İşte Türkiye genelinde ve büyükşehirlerde beklenen sıcaklıklar...

Pazar günü hava nasıl olacak? 25 Eylül Pazar (yarın) hava nasıl olacak?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 27°C

Az bulutlu

TEKİRDAĞ 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 24°C

Az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 29°C

Az bulutlu

İZMİR 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 11°C, 28°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 25°C

Az bulutlu

KONYA 9°C, 22°C

Az bulutlu

SİVAS 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 21°C

Az bulutlu

DÜZCE 8°C, 26°C

Az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 15°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli, Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KARS 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 27°C

Az bulutlu

SİİRT 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 28°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6, yarın (Pazar) 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzeybatından 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,25 m; Görüş: İyi.