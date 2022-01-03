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Spor Yarın hangi maçlar var yarın Kimin maçı var maç saat kaçta?
Spor

Yarın hangi maçlar var yarın Kimin maçı var maç saat kaçta?

4 Ocak günün maçları | Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından pek çok kişi hangi liglerde maçların devam ettiğini araştırmaya başladı. Peki, yarın maç var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-03 19:21:00 -
Yarın hangi maçlar var yarın Kimin maçı var maç saat kaçta?

Futbol tutkunları 4 Ocak Salı akşamı hangi maçların ekranlara geleceğini araştırmaya başladı. Peki, yarın maç var mı?

Yarın hangi maçlar var yarın Kimin maçı var maç saat kaçta?

Futbolseverler 4 Ocak Salı günü hangi maçların oynanacağını merak ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig’de ilk devre sona erdi. Bu sebeple yalnızca diğer liglerdeki maçları takip edebilirsiniz.

23.00 Lens-LillebeIN Sports2

23.00 Ponferradina-Espanyon   tivibu Spor

Süper Lig’de 20.hafta ne zaman?

Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla başlayacak. 20.hafta maçları 7 Ocak Cuma günü başlayacak.

20. hafta

7 Ocak Cuma

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor

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