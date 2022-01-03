Yarın hangi maçlar var yarın Kimin maçı var maç saat kaçta?
4 Ocak günün maçları | Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından pek çok kişi hangi liglerde maçların devam ettiğini araştırmaya başladı. Peki, yarın maç var mı?
Futbol tutkunları 4 Ocak Salı akşamı hangi maçların ekranlara geleceğini araştırmaya başladı. Peki, yarın maç var mı?
Yarın hangi maçlar var yarın Kimin maçı var maç saat kaçta?
Futbolseverler 4 Ocak Salı günü hangi maçların oynanacağını merak ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig’de ilk devre sona erdi. Bu sebeple yalnızca diğer liglerdeki maçları takip edebilirsiniz.
23.00 Lens-LillebeIN Sports2
23.00 Ponferradina-Espanyon tivibu Spor
Süper Lig’de 20.hafta ne zaman?
Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla başlayacak. 20.hafta maçları 7 Ocak Cuma günü başlayacak.
20. hafta
7 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor