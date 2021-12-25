Yarın hangi maçlar var? Yarın Kimin maçı var?
Süper Lig’de 19.hafta cumartesi günü oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler ise yarın yani 26 Aralık Pazar günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler yarın oynanacak maçların programını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar oynanacak?
Yarın hangi maçlar var? Yarın Kimin maçı var?
19.hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş