  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yarın hangi maçlar var? Yarın Kimin maçı var?
Spor

Yarın hangi maçlar var? Yarın Kimin maçı var?

Süper Lig’de 19.hafta cumartesi günü oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler ise yarın yani 26 Aralık Pazar günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-12-25 14:43:00 -
Yarın hangi maçlar var? Yarın Kimin maçı var?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler yarın oynanacak maçların programını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar oynanacak?

Yarın hangi maçlar var? Yarın Kimin maçı var?

19.hafta

25 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Altay

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir

26 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

16.00 Göztepe-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

27 Aralık Pazartesi

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay