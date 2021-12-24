Yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig 19.hafta | Süper Lig’in 19.haftası 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler bu sebeple yarın oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig’de heyecan 25 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Peki, yarın hang maçlar var?
Yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
19.hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş