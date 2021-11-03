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Spor Yarın hangi maçlar var? 4 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var?
Spor

Yarın hangi maçlar var? 4 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 4 Kasım Perşembe UEFA Avrupa Ligi maçlarının heyecanı söz konusu. Futbolseverler bugün hangi maçlar var? Bugün hangi takımın maçı var? sorularını internet üzerinden araştırmakta. UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta karşılaşmaları yarın (4 Kasım 2021 Perşembe) başlayacak. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın hangi takım UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacak? İşte 4 Kasım 2021 Perşembe UEFA Avrupa Ligi 4. hata maçları, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maç saatleri…

Yeniakit Publisher
2021-11-03 17:12:00 - 2021-11-03 17:13:45
Yarın hangi maçlar var? 4 Kasım Perşembe bugün hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi maç saatleri... UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe oynamakta. UEFA Avrupa Ligi E grubunda yer alan Galatasaray Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile, D grubunda yer alan Fenerbahçe ise Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki yarın hangi maçlar var? 4 Kasım Perşembe hangi maçlar olacak?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında 4. hafta maçları için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi 4. karşılaşmaları perşembe günü 16 karşılaşma yapılacak. İki puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, yarın 23:00'de grupta son sırada bulunan Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak. Topladığı 7 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 20:45'de İstanbul'da grupta son sırada bulunan Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

bugün hangi maçlar var

4 Kasım Perşembe hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.45 Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)

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