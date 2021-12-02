Yarın hangi maçlar var? 3 Aralık 2021 Cuma günü hangi maç var?
Süper Lig’de 15. hafta maçlarının heyecanı söz konusu. Futbolseverler bu hafta hangi maçların olduğunu bir hayli merak ederken Türkiye Futbol Federasyonu 3, 4, 5 ve 5 Aralık’ta oyannacak maçları açıkladı. Süper Lig'de 15. hafta maçları, yarınki karşılaya ile başlayacak. Peki Süper Lig'de 15 hafta maçları ne zaman? Yarın hangi maçlar var? 3 Aralık 2021 Cuma günü hangi maç var? İşte Süper Lig 15. haftanın maç programı.
Süper Lig yarınki maçlar... Ligde 14 hafta maçları tamamlanırken, Trabzonspor zirvede yer aldı. Lig'de gözler şimdi ise Süper Lig 15. hafta maçlarında. Peki, Süper Lig'de 15. hafta maçları ne zaman? Yarın hangi maç oynanacak? Yarın kimin maçı var? İşe Süper Lig 15. hafta cuma, cumartesi, pazar, pazartesi maç programı.
3 Aralık 2021 Cuma günü hangi maç var?
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
04 Aralık Cumartesi günü hangi maç var?
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Altay (Nef)
5 Aralık Pazar günü hangi maç var
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir HAS)
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çotanak)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
6 Aralık Pazartesi günü hangi maç var
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)