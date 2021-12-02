Yarın hangi maçlar var? 3 Aralık 2021 Cuma günü hangi maç var?

Süper Lig’de 15. hafta maçlarının heyecanı söz konusu. Futbolseverler bu hafta hangi maçların olduğunu bir hayli merak ederken Türkiye Futbol Federasyonu 3, 4, 5 ve 5 Aralık’ta oyannacak maçları açıkladı. Süper Lig'de 15. hafta maçları, yarınki karşılaya ile başlayacak. Peki Süper Lig'de 15 hafta maçları ne zaman? Yarın hangi maçlar var? 3 Aralık 2021 Cuma günü hangi maç var? İşte Süper Lig 15. haftanın maç programı.