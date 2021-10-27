  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yarın hangi maçlar var? 28 Ekim Türkiye Kupası maç programı
Spor

Yarın hangi maçlar var? 28 Ekim Türkiye Kupası maç programı

Türkiye Kupası yarın hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 3.turu tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 27 Ekim Perşembe günü oynanacak maçları araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası’nda yarın hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 20:27:00 -
Yarın hangi maçlar var? 28 Ekim Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3.tur heyecanı 26 Ekim Salı günü başladı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan maçlarda günün programı merak ediliyor. Peki, yarın hangi maçlar var?

Yarın hangi maçlar var? 28 Ekim Türkiye Kupası maç programı

28 Ekim Perşembe:

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor

14.00 Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor

14.00 Gençlerbirliği-Pendikspor

14.00 Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor

15.30 Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekirspor

20.45 Adana Demirspor-Niğde Anadolu

Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.

Türkiye Kupası maç sonuçları | Türkiye Kupası günün sonuçları
Türkiye Kupası maç sonuçları | Türkiye Kupası günün sonuçları

Spor

Türkiye Kupası maç sonuçları | Türkiye Kupası günün sonuçları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İlerleyen günlerde...' diyerek tahminini açıkladı! Altını olan vatandaşlar dikkat
Ekonomi

'İlerleyen günlerde...' diyerek tahminini açıkladı! Altını olan vatandaşlar dikkat

Eskişehir’de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Engin Polat, ons altında da bir yükselme olması ve doların da böyle kalması halinde, altının çe..
Kadın - Aile

"Bitki çayları ile 'Şifa bulacağım' diye sağlığınızdan olmayın"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İLAFAR Araştırma Grubu Sorumlusu Doç. Dr. Gülin Renda,..
Avrupa ülkesinden akılalmaz çıkış! Türkiye'yi sorumlu tuttular
Dünya

Avrupa ülkesinden akılalmaz çıkış! Türkiye'yi sorumlu tuttular

Göçmenlere yaptığı işkenceleri sağır sultanın bile duyduğu Yunanistan, Ege Denizi’nde mültecilerin bulunduğu botun batması sonucu 4 çocuğun ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay