Yarın hangi maçlar var? 28 Ekim Türkiye Kupası maç programı
Türkiye Kupası yarın hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 3.turu tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 27 Ekim Perşembe günü oynanacak maçları araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası’nda yarın hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3.tur heyecanı 26 Ekim Salı günü başladı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan maçlarda günün programı merak ediliyor. Peki, yarın hangi maçlar var?
Yarın hangi maçlar var? 28 Ekim Türkiye Kupası maç programı
28 Ekim Perşembe:
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor
14.00 Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor
14.00 Gençlerbirliği-Pendikspor
14.00 Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor
15.30 Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekirspor
20.45 Adana Demirspor-Niğde Anadolu
Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.