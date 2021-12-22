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Spor Yarın hangi maçlar oynanacak? 23 Aralık Perşembe yarın hangi maçlar var?
Spor

Yarın hangi maçlar oynanacak? 23 Aralık Perşembe yarın hangi maçlar var?

Süper Lig 18. hafta yarın hangi maçlar var? Ligde ilk yarının bitimine sayılı günler kala Süper Lig’de mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dorukta bir hafta yaşayan futbolseverler yarın hangi maçın olduğunu sorguluyor. Süper Lig'de 18. hafta oynanan Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor maçı ile açıldı. Peki 23 Aralık Perşembe hangi maçlar var? Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak? Yarınki maç saatleri kaçta? İşte Süper Lig 18. hafta yarınki maç programı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 16:18:00 - 2021-12-22 16:19:08
Yarın hangi maçlar oynanacak? 23 Aralık Perşembe yarın hangi maçlar var?

Yarınki maçlar saat kaçta? Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor maçı ile başlayan Süper Lig 18. hafta maçlarında nefesler kesilecek. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? Süper Lig'de 18. haftada hangi maçlar oynanacak? İşte bu hafta hangi maçlar var sorusunun cevabı...

Yarın (23 Aralık Perşembe) hangi maçlar var?

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

21 Aralık Salı maç sonuçları

17:00 Antalyaspor 1 - 1 Kasımpaşa

17:00 Başakşehir 3 - 1 Giresunspor

20:00 Adana Demispor 2 - 0 Galatasasary

20:00 Altay 1 - 2 Trabzonspor

22 Aralık maçları

17:00 Sivasspor - Çaykur Rizespor

17:00 Hatayspor - Konyaspor

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Alanyaspor

20:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

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