“Yarın bunun hesabı var! Ahirette ne diyeceksiniz?”

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, 31 Mart Yerel seçimlerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunuldu. CHP, İYİParti ve SaadetPartisi’ninPKK’lı isimleri aday göstermesinin de konuşulduğu programda, Saadet’in HDP'li Fatma Yıldırım’ı Dilovası Belediye Meclis Üyesi adayı olarak göstermesi de masaya yatırıldı.,

Programda, mütedeyyin kesimi temsil etmesi gereken Saadet Partisi’nin, Milli Görüş’ün efsane lideri Necmettin Erbakan’a ve onun nezdinde Müslümanlara zulmeden zihniyetle kol kola girmesi eleştirildi.

Sunucu Dağıstanlı, PKK’lı aday iddialarını yalanlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, Dilovası Belediye Meclis Üyesi adayı yaptıkları HDP’li Fatma Yıldırım’ın fotoğrafını göstererek, “Bu da mı yalan Temel abi?” diye sordu. Ali İhsan Karahasanoğlu ise, Temel Karamollaoğlu’na, “Yarın bunun hesabı da var. Ahirette ne diyeceksiniz?” diye seslendi.

İşte Manşetlerin Dili'nin bugünkü bölümünün ilgili dakikaları: