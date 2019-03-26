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“Yarın bunun hesabı var! Ahirette ne diyeceksiniz?”

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, partisindeki PKK’lı adayların adı sanı açıklandığı halde olayı yalanlamaya çalışan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve parti yetkililerine yönelik, “Yarın bunun hesabı da var. Ahirette ne diyeceksiniz?” diye seslendi.

26 Mart 2019 Salı 12:53
“Yarın bunun hesabı var! Ahirette ne diyeceksiniz?”

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, 31 Mart Yerel seçimlerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunuldu. CHP, İYİParti ve SaadetPartisi’ninPKK’lı isimleri aday göstermesinin de konuşulduğu programda, Saadet’in HDP'li Fatma Yıldırım’ı Dilovası Belediye Meclis Üyesi adayı olarak göstermesi de masaya yatırıldı.,

Programda, mütedeyyin kesimi temsil etmesi gereken Saadet Partisi’nin, Milli Görüş’ün efsane lideri Necmettin Erbakan’a ve onun nezdinde Müslümanlara zulmeden zihniyetle kol kola girmesi eleştirildi.

Sunucu Dağıstanlı, PKK’lı aday iddialarını yalanlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, Dilovası Belediye Meclis Üyesi adayı yaptıkları HDP’li Fatma Yıldırım’ın fotoğrafını göstererek, “Bu da mı yalan Temel abi?” diye sordu. Ali İhsan Karahasanoğlu ise, Temel Karamollaoğlu’na, “Yarın bunun hesabı da var. Ahirette ne diyeceksiniz?” diye seslendi. 

İşte Manşetlerin Dili'nin bugünkü bölümünün ilgili dakikaları:

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:53
  1. Fatin Dağıstanlı
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Manşetlerin Dili
  4. Fatma Yıldırım
  5. Akit TV

YORUM YAZ

  • BeytuBeytu33 dk önce
    Iyi de bu adamlara sen aday olabilirsin. Aday olmanizda hicbir sakinca yoktur diyen kim?

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