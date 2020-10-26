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Gündem Yarın başlıyor! Abonelik iptali artık e-devlet üzerinden yapılabilecek
Gündem

Yarın başlıyor! Abonelik iptali artık e-devlet üzerinden yapılabilecek

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler yarından itibaren olmak üzere e-devlet sistemi üzerinden iptal ettirilebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 07:50:00 -
Yarın başlıyor! Abonelik iptali artık e-devlet üzerinden yapılabilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Artık e-devlet'te yapılabilecek

e-Devlet Kapısı’ndaki fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak ya da faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan abonelik iptal başvurusunu yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

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