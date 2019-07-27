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"Yarım saatten kısa sürede İsrail'i haritadan sileriz!"

Ülkesinin 17 CIA ajanı yakaladığını hatırlatan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, ABD'nin hata yaptığı takdirde İsrail'in dünya haritasından silineceğini söyledi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:36
"Yarım saatten kısa sürede İsrail'i haritadan sileriz!"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, ABD'nin hata yaptığı takdirde Siyonsit rejimin haritadan silineceğini söyledi.

Mücteba Zünnur, dün Kum kentinde İran devlet televizyonunun hem sevilen hem de çok tartışılan “Gandu” adlı casusluk dizinin kardosu ile bir araya geldi.

Dizi kadrosuna hitap eden Zünnur, düşnanların İran'a sızıp casusluk yapma konusunda bir sürü plan hazırladıklarını belirtti.

"Yarım saatten kısa sürede silinir"

Zünnur, İran'ın son günlerde CIA'ya çalışan 17 casus yakaladığını hatırlatarak, “Amerikalılar ve destekçileri hata yapmak isterlerse, Siyonist rejim, dünya haritasından yarım saatten daha az bir sürede yok olacaktır.” uyarısında bulundu.

Gandu dizisi

Yönetmenliğini Cevad Avşar ve yapımcılığını ise Muctaba Emini'nin üstlendiği “Gandu” adlı dizinin çekimlerinin bir kısmı Antalya'da yapılmıştı.

İranlı ve Türk oyuncuların yer aldığı dizinin ilk sezonu 45 dakikalık 30 bölümden oluşuyor. Casusluk ve macera konulu dizinin senaryosu gerçek dökümanlar ve günümüzdeki olaylara dayanıyor.

Yönetmen Cevad Avşar son günlerde dizinin ikinci serisine başlayacağını duyurdu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:36
  1. Antalya
  2. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur
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  4. Mücteba Zünnur
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  11. Gandu dizisi

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