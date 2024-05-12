Yarım milyon kişi incelendi! Bu baharat midede kanser yapıyor, eliniz gitmeyecek

Avusturya'daki Viyana Üniversitesi Halk Sağlığı Merkezi'nden beslenme uzmanları, yemeklerinin çoğuna tuz ekleyen kişilerin mide kanserine yakalanma olasılığının, tuzu az tüketenlere göre yüzde 41 daha fazla olduğunu keşfetti.

Araştırma yalnızca gözlemsel olmasına rağmen, daha eski çalışmalar aşırı tuzun mide üzerindeki koruyucu kaplamayı aşındırarak buradaki dokuya zarar verebileceğini ve kanserli mutasyonlara yol açabileceğini öne sürüyordu.

Viyana Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Selma Kronsteiner-Giceviç, araştırmanın ilave tuz sıklığı ile mide kanseri arasındaki bağlantıyı da gösterdiğini söyledi.

Birçok insan için tüketilmesi gereken tuz miktarı sürpriz olabilir. FDA, günde 2.300 mg'dan fazla sodyum almamanızı tavsiye ediyor, bu da yaklaşık bir çay kaşığı sofra tuzuna denk geliyor.

Ancak çoğu gıda maddesi insanların düşündüğünden daha fazla tuz içerdiğinden ve insanlar da yiyeceklerine ekstra tuz eklediklerinden, ortalama bir kişi günde yaklaşık 3.400 mg tuz alıyor.

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Araştırmacılar, Birleşik Krallık'taki Birleşik Krallık Biyobankası adı verilen 471.144 yetişkinin yer aldığı bir veri tabanını inceledi.

Buna göre, 11 yıllık bir süre boyunca fazla tuz kullananların, yemeklerine nadiren tuz ekleyen kişilere göre mide kanserine yakalanma olasılığının yüzde 41 daha fazla olduğu tespit edildi.

Bu bulgu, araştırmacılar yaş, sosyoekonomik durum, alkol ve tütün kullanımı gibi diğer yaşam tarzı seçimleri gibi diğer değişkenleri elediğinde bile geçerliydi.

Erken yakalandığında, mide kanserinin hayatta kalma oranı yüksektir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, erken yakalanmış mide kanseri olan birinin kanser olmayan birine göre beş yıl yaşama olasılığı yüzde 75 daha fazladır. Ancak yayılırsa bu oran hızla yüzde 35'e düşüyor.

Ancak bu hastalığın farkına bile varmadan ilerlemesi kolaydır, çünkü belirtilerinin çoğunu gözden kaçırmak mümkün. Bazı erken belirtiler arasında şişkinlik, mide rahatsızlığı ve hazımsızlık yer alıyor.