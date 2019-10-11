Yarım milyon bülbül

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kurslarında 4-6 yaş grubunda bugüne kadar din ve değerler eğitimi verilenlerin sayısı 464 bin 638’e yükseldi.

Çocuklara, Kur’an-ı Kerim’i ses ve şekil olarak tanımalarının yanı sıra sevgi, saygı, yardımlaşma ve adalet gibi İslam’ın temel değerlerinin öğretildiği kurslarda bugüne kadar bir milyonu aşkın etkinlik kitabı da dağıtıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu: “Bu yıl 8 bin 471 öğretici, Kur’an kurslarında 134 bin 380 öğrenciye eğitim veriyor. Rakamlar her geçen gün artıyor” dedi.