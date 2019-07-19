0553 313 94 23

Yarım asır sonra ilk çivi

Marmarabirlik, geleceğine önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:12
Yarım asır sonra ilk çivi

Marmarabirlik, geleceğine önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. İnşaatı devam eden Gemlik Kooperatifi’nin yeni depolama tesisi hızlı bir şekilde ilerliyor.Tesiste incelemelerde bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Hedefimiz depolama kapasitesini 100 bin tona çıkarmak. Zeytinin başkenti Gemlik Kooperatifi’ne 50 yıl sonra hizmet anlamındabir çivi çakılması bizleri gururlandırmaktadır” dedi.


2010 yılından bu yana üreticinin yüzünü güldürmeye devam eden Marmarabirlik,bir taraftan dayatırım veatılım hamlelerini sürdürüyor. Türkiye ve dünya pazarında hak ettiği yeri alma yolundaönemli mesafe kat edenMarmarabirlik depolama kapasitesini 100 bin tonlara çıkarmayı hedeflemektedir.


Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Gemlik’teki inşaatta incelemelerde bulundu. Asa teknik ekip ve müteahhit firmadan detaylı bilgiler aldı. Yapılan tesisin hem Marmarabirlik, hem de Gemlik Kooperatifi için önemine vurgu yapan Hidamet Asa, ”Marmarabirlik’i yeniden îmâr ediyoruz. Zeytinin başkenti Gemlik kooperatifine yarım asır sonra hizmet etmek ve yatırım yapmak bize nasip oldu. 2008’te Marmarabirlik’in depolama kapasitesi 55 bin tonlardan bugün 80 bin tonlara ulaştı. Depolama kapasitemizi 100 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz.Bu doğrultuda Marmarabirlik’in kurucu kooperatifi ve zeytinin başkenti olan Gemlik Kooperatifi’ne yakışır bir tesis yapılıyor. Bu tesis ile birlikte Birliğin depolama kapasitesi artarken, üreticilerimizden daha fazla ürün alımı yapabilmek için fizikî şartlar da iyileştirilmiş olacaktır” dedi.


Kooperatifortaklarına da önemli mesajlar veren Asa, “Bizim dönemimize kadar bu yatırımlar neden yapılmadı? Sebebi çok açık. Çünkü Marmarabirlik zarar ediyordu. Yatırım yapamadığı gibi, güneş çıktığında eriyen karlar gibi her geçen gün öz kaynakları da erimekteydi. Marmarabirlik’in nerden nereye geldiğinin iyi irdelenmesi gerekir. Geçtiğimiz yıl 51 bin 500 ton, bir önceki yılla birlikte son iki yılda 102 bin tonürün alımı yapıldı. Eğer bu depolar yapılmasaydı ürün nasıl alınacak ve nereye konulacaktı. Ortaklarımız şunu çok iyi bilmelidir ki yapılan yatırımlar Marmarabirlik’in ve ortaklarımızın geleceğine yapılmaktadır. Ürün teslimatında sıkıntılar yaşayan Gemlik Kooperatifi ortaklarına sesleniyorum. Kooperatifinize sahip çıkın. Marmarabirlik olmazsa sonumuzun ne olacağının geçtiğimiz yıl çok iyi anlaşıldığını düşünüyorum” dedi.


MET İnşaat tarafından yapılan ve inşaatı önümüzdeki kampanyaya yetiştirilmesi sözü alınan depolama tesisi 7 bin 120 metrekare kapalı alan ve4 bin 500 ton depolama kapasitesine sahip olacak. Tesis toplam 18 milyon TL’ye mâl olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akrabalarıyla dertleştikten sonra kendisini astı
    1. Akrabalarıyla dertleştikten sonra..
    2. Divan Otelleri'ne "Yeşillenen Oteller"..
    3. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır il..
    4. Groupe PSA'dan yılın ilk yarısında 1,9..
    5. Bakan Turhan: "FSM Köprüsü’nü Kurban..
    6. Bursaspor’un takım otobüsü geri alındı
    7. İstanbulHavalimanı havadan..
    8. Van YYÜ’de "15 Temmuz Milli Birlik..
    9. Münir Karaloğlu: Korkut Camisi restore..
    10. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    11. Trump’ın Somali asıllı Müslüman..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve..
    13. İtalya’da hükümet krizinin eşiğinden..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına..
    15. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    16. Gana'da maden ocağında göçük: 12 ölü
    17. 21 yıl sonra çiçek açtı
    18. VASKİ’de iş sağlığı ve güvenliği..
    19. THY Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı
    20. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de..
    22. Akıncı'dan "20 Temmuz Barış ve..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de..
    24. Bingöl’de ’Uyuşturucuyla Mücadele’..
    25. HDP'li Diyarbakır Büyükşehir..
    26. Rusya'dan Türkiye'ye F-35 yaptırımı..
    27. ŞEGEM, geleceğin satranç ustalarını..
    28. Ordu'da motosiklet devrildi: 1 ölü
    29. Estiva’dan Nilüfer personeline yüzde..
    30. Koç Üniversitesi ücretleri taban..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!