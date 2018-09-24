0553 313 94 23

Yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen Pakistanlı mülteci konuştu: Türkiye...

Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde Türkiye'ye gönderdiği ileri sürülen düzensiz göçmenler Türk makamlarına teşekkür etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:36
Yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen Pakistanlı mülteci konuştu: Türkiye...

Darp edilerek ve kıyafetleri alınarak Türkiye'ye Yunan askerlerince "geri itildikleri" ileri süren düzensiz göçmenler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Pakistanlı Seyid İzzetullah (19) Yunanistan'da yakalanınca kendisini nezarete attıklarını, karakolda bir süre kaldıktan sonra başka bir grupla Meriç Nehri kenarına getirildiğini anlatarak, "Nehir kenarında bizi zorla soydular. Soyunmayanları dövdüler, vurdular. Yunanistan sınır askerleri bunları yaptı. Yüzleri maskeliydi ve sadece gözleri görünüyordu. Türkiye'ye geri itildik. İki saat yürüdükten sonra bir ışık gördük. Türk askeri, polisi bizi gördü, yardım etti. Göç idaresinde bize üniformalar, yiyecek ve su verdiler. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar Türkiye'de." diye konuştu.

Pakistanlı Samandur Khan (20) ise Yunanistan'daki sınır karakolunun nezaretinde 4 gün aç ve susuz kaldığını, darp edildiğini 150 kişiyle Türkiye'ye zorla gönderdiklerini iddia etti.

Afganistanlı Mihran Cuddi (18) de Yunanistan'a giriş yaptıktan sonra Yunan askerlerince yakalandığını ve darp edildiğini öne sürdü.

Kıyafetlerini alıp Türk tarafına gönderildiklerini anlatan Cuddi, "Orada bizi dövdüler, her şeyimiz aldılar, telefon para ne varsa üzerimizde... Türkiye'de çok iyi baktılar bize. Çıplak şekilde buraya geldik, bize kıyafet verdiler. Yunan askerleri bizi soyduklarını söylemeyin diye tembih ettiler. Türkiye çok büyük devlet, merhametli devlet" diye konuştu.

Gübre torbalarını elbise yapmışlar

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bosnaköy köyü yakınlarında çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, 30 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

Bu kişilerden bazılarının yarı çıplak olduğu ve üzerlerine gübre çuvalı geçirildiği tespit edilmişti.

Düzensiz göçmenler ifadelerinde, Yunan askerlerinin kendilerini darbederek elbiselerini aldıklarını, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına zorla gönderdiklerini öne sürmüştü. Göçmenler, Yunanistan tarafından Türkiye'ye zorla gönderilen kişi sayısının yaklaşık 80'i bulduğunu, ancak diğerlerinin nereye gittiklerini bilmediklerini anlatmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlere elbise, ayakkabı, yemek verilerek duş imkanı sağlanmıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:36
  1. Edirne
  2. Yunanistan
  3. göçmenler
  4. mülteciler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parasını alamayan Volvo'dan İran'a darbe
    1. Parasını alamayan Volvo'dan İran'a darbe
    2. Siyah Beyazlılar Kadıköy'e böyle gitti
    3. Denizli'de parke taşlarının altında..
    4. Kütahya'daki Porsuk Barajı'nda balık..
    5. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    6. TSK açıkladı: Öldürülen teröristin..
    7. Sagopa Kajmer konser sırasında..
    8. Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi..
    9. Donald Trump açıkladı: Kim'le en kısa..
    10. Rusya'nın adımı sonrası İsrail'le ilk..
    11. Adıyaman'da korkunç katliam! Nikahsız..
    12. Çaykur Rizespor'un yeni başkanı..
    13. Angela Merkel kişisel hatasını kabul..
    14. İsrail bir Filistinliyi daha şehit etti!
    15. Buruk resmen imzayı attı!
    16. HDP'li Pervin Buldan'dan skandal!..
    17. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    18. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    19. Nöbetçi eczane Bakırköy
    20. Nöbetçi eczane Bağcılar
    Kral Selman talimatı verdi… Sürpriz hamle
    Kral Selman talimatı verdi… Sürpriz hamle
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!