Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekede son derece vahim suçlamalar yer aldı. Hazırlanan dosyada suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ile haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme iddialarının bulunduğu aktarıldı.

SARIGÜL: 16 EKİM'DEN BERİDİR LİNÇ EDİLİYORUM

Fezlekenin ardından sessizliğini bozan Mustafa Sarıgül, sosyal medya paylaşımında 16 Ekim'den beri linç edildiğini ileri sürdü. İşlemediği suç ve uğramadığı iftira kalmadığını savunan Sarıgül, bazı medya mensuplarının iddiayla iftirayı aynı havanda dövdüğünü belirterek çocuğun cinsel istismarı suçlamasına sert tepki gösterdi.

Sürecin ilk ve son fezleke olmadığını söyleyen Sarıgül, kim neyin peşinde ve kim neyin hesabını yapıyor ifadelerini kullanarak Anayasa ile TBMM İç Tüzüğü hükümleri çerçevesinde sürecin işleyişine bırakılması gerektiğini ve sonunu görmeden hüküm verilmemesini istedi.