1994 yılından bu yana teknik tekstil ve soğuk iklim ekipmanları üretimi alanında faaliyet gösteren Fatma Şahin İşler, geliştirdiği ürünlerle başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere farklı ülkelere ve yabancı ordulara ihracat gerçekleştiriyor. 2016 yılında faaliyetlerini savunma, güvenlik, arama-kurtarma ve zorlu saha operasyonlarına yönelik ürünlere yoğunlaştıran İşler, yerli üretim kapasitesini sektör temsilcileriyle buluşturmayı hedefliyor. Ankara'da gerçekleştirilen mağaza açılışı kapsamında davetliler, özel olarak hazırlanan deneyim alanında ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlikte davetliler, eksi 25 dereceye ayarlanmış özel soğutma kabinine girerek soğuk iklim giyim sistemleri ve taktik ekipmanları deneyimledi. Açılışta ayrıca yüksek ısıya ve doğrudan aleve karşı koruma sağlamak üzere geliştirilen özel üretim, ateşe dayanıklı takım elbiseler de tanıtıldı. Bunun yanı sıra eksi 39 dereceye kadar zorlu kış şartlarında kullanılabilen taktik uyku tulumları ve çadır sistemleri de ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.