"İYİ VE GÜÇLÜ BİR EKİBİMİZ VAR": Savunma sanayii ve tekstil ürünleri alanında Türkiye'deki nadir girişimcilerden biri olduğunu belirten İşler, "Kadın olarak benim dışımda bu kadar kapsamlı ya da bu kadar çok tasarıma ve üretime ağırlık veren kimse var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yok. Çok emin değilim. Belki de vardır ama biz bilmiyoruz. Fakat bir kadın girişimci olarak bu alandaki kadın girişimcilerden biriyim diyebilirim. Aynı zamanda aslında kadın girişimci olmanın dışında da patenti olan bir sürü ürünümüz var. Şirketin sadece kurucusu değil, aynı zamanda şirketteki bütün tasarım ve Ar-Ge tarafının yöneticisi de benim. İyi ve güçlü bir ekibimiz var. Beni besleyen şey de daha çok aslında yaptığımız ürün tasarımı" şeklinde konuştu.