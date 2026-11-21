Somali’deki temasları devam ediyor: Bayraktaroğlu’ndan üst düzey görüşmeler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali'deki resmi temaslarını sürdüren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Somali Parlamento Başkanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Somali'deki resmi temaslarına devam eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Somali Parlamento Başkanı Abdulkadir Mohamed Nur Jama, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ve Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ile görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.