  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen kadın kusurlu sayıldı
Gündem

Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen kadın kusurlu sayıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 22:19:00 -
Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen kadın kusurlu sayıldı

Emsal bir karara imza atan Yargıtay, eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen ve onlara kötü davranan kadını boşanma davasında kusurlu saydı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin akrabalarıyla görüşmeyi istemeyen ve onlara kötü davranan kişinin boşanma davasında kusurlu sayılmasına ilişkin mahkeme kararını onadı.

ŞİDDET DAVASI AÇTI

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesinin evliliklerine müdahalesine sessiz kaldığını, ayrıca kumar oynamayı alışkanlık halinde getirdiğini, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek boşanma davası açtı ve tazminat talebinde bulundu.

EŞTEN KARŞI DAVA

Karşı dava açan koca ise eşinin iddialarının asılsız olduğunu iddia etti. Eşinin kendisine sevgi ve saygı göstermediğini, evlilik birliğinin üzerine yüklediği görevleri yerine getirmediğini, akrabalarıyla görüşmediğini, kendisini aşağıladığını, başkalarıyla kıyasladığını belirten koca, boşanmalarına karar verilmesini, lehine tazminata hükmedilmesini talep etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KADIN TAZMİNAT KAZANDI

Yargılamayı yapan Ankara 7. Aile Mahkemesi, toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda kocasının kardeşi ve akrabalarıyla görüşmek istemeyen, karşılaştıklarında onlara kötü davranan, ev işleriyle ilgilenmeyen, çocuklara kahvaltı hazırlamayan kadını az kusurlu buldu. Kumar oynamayı alışkanlık haline getiren, evliliği ekonomik açıdan zora sokan kocayı ise ağır kusurlu bulan mahkeme, tarafların boşanmalarına, boşanmada az kusurlu sayılan kadına maddi ve manevi toplam 60 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

İSTİNAFTAN FARKLI KARAR

Yerel mahkeme kararına itiraz edilmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine geldi.

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, eşlerin kusur oranlarının eşit olduğuna hükmederek, boşanma kararının onanmasına, kadın lehine verilen maddi ve manevi tazminat kararının ise kaldırılmasına karar verdi.

Davacı kadın, taraflara kusur belirlenmesi yönünden istinaf kararını temyiz etti.

YARGITAY OY BİRLİĞİYLE ONADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararında hukuka aykırılık bulunmadığını tespit ederek, kararı oy birliğiyle onadı.

Verilen kararın dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olduğu belirtilen Yargıtay kararında, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370. maddesi gereğince temyiz isteminin reddine hükmedildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Artık kedicik göremeyecek! Yargıtay’dan flaş Adnan Oktar kararı
Artık kedicik göremeyecek! Yargıtay’dan flaş Adnan Oktar kararı

Gündem

Artık kedicik göremeyecek! Yargıtay’dan flaş Adnan Oktar kararı

Emsal karar milyonlarca insanı ilgilendiriyor: Cam balkon yaptıranlar dikkat!
Emsal karar milyonlarca insanı ilgilendiriyor: Cam balkon yaptıranlar dikkat!

Aktüel

Emsal karar milyonlarca insanı ilgilendiriyor: Cam balkon yaptıranlar dikkat!

Kirasını IBAN'a yatıranlar yandı! Yargıtay son noktayı koydu
Kirasını IBAN'a yatıranlar yandı! Yargıtay son noktayı koydu

Ekonomi

Kirasını IBAN'a yatıranlar yandı! Yargıtay son noktayı koydu

Genelkurmay çatı davasında yeni gelişme! Yargıtay FETÖ'cüler hakkındaki kararını açıkladı
Genelkurmay çatı davasında yeni gelişme! Yargıtay FETÖ'cüler hakkındaki kararını açıkladı

Gündem

Genelkurmay çatı davasında yeni gelişme! Yargıtay FETÖ'cüler hakkındaki kararını açıkladı

Yargıtay FETÖ'cü hâkimi beraat ettirdi! Avukat parasını bile devlet ödeyecek
Yargıtay FETÖ'cü hâkimi beraat ettirdi! Avukat parasını bile devlet ödeyecek

Gündem

Yargıtay FETÖ'cü hâkimi beraat ettirdi! Avukat parasını bile devlet ödeyecek

Yargıtay'dan 'DASK' kararı!
Yargıtay'dan 'DASK' kararı!

Gündem

Yargıtay'dan 'DASK' kararı!

Boşanma davalarında Yargıtay'dan emsal karar! Büyü ve muska yapana...
Boşanma davalarında Yargıtay'dan emsal karar! Büyü ve muska yapana...

Gündem

Boşanma davalarında Yargıtay'dan emsal karar! Büyü ve muska yapana...

TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti
TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti

Spor

TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti

Yargıtay’dan emsal karar! Şase numarasını değiştirenler şimdi yandı
Yargıtay’dan emsal karar! Şase numarasını değiştirenler şimdi yandı

Otomotiv

Yargıtay’dan emsal karar! Şase numarasını değiştirenler şimdi yandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23