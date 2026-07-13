Bavi Tayfunu vurdu! 61 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin’de Bavi Tayfunu’nun etkili olduğu bölgelerde hayat durma noktasına geldi. South China Morning Post (SCMP) gazetesinin Çin Ulusal Meteoroloji Merkezine dayandırdığı haberine göre, kuzey yönünde ilerleyen Bavi Tayfunu nedeniyle bölgede alarm durumuna geçildi.

Tayfunun Şandong üzerinden Sarı Deniz'e ulaşarak etkisini azaltması beklenirken, yerel yönetimler acil durum uyarıları yayımladı.

Bavi Tayfunu'nun vurduğu Liaoning eyaletinin merkezi Şenyang'da ilk ve ortaokullar ile anaokullarında eğitime ara verilirken, inşaat faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri askıya alındı, 94 turistik saha ise ziyarete kapatıldı.

Kentte yolların su altında kalması sonucu bazı metro istasyonları ve otobüs hatları geçici olarak hizmet dışı kaldı.

Bölgede 3 bin 500'den fazla personel arama kurtarma ve sel yardım çalışmaları için görevlendirildi.

Hebei eyaletine bağlı Çıngdı kentinde de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde çok sayıda araç akıntıya kapıldı, 9 köyde yolların tahrip olması nedeniyle bölge sakinleri mahsur kaldı.

Hebei'ye bağlı, 240 bin nüfuslu Kuancheng ilçesinde ise su seviyesi yer yer 2 metreyi aştı.

Ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinde ise önlemler kapsamında 61 binden fazla kişi tahliye edilirken, barajlardaki su seviyesi kontrollü olarak düşürüldü.