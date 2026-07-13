  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan Guterres’e tepki! Kendimizi savunduğumuz için suçlanıyoruz ABD'den yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu Libya'da birliğe doğru! Kritik görüşme gerçekleşti Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek vefat etti İran’ın körfezdeki saldırılarına karşı 5 ülkeden sert tepki! Hürmüz için acil durum zirvesi! O ülkede facia yaşandı! 27 kişi yanarak can verdi Milyarlık vurgunun merkezine şok baskın! Ahbap Derneği genel merkezinde polis arama yapıyor Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı Rajoy’un sözleri ırkçılık tartışması başlattı! İspanya-Fransa maçı öncesi siyasi kriz 2 yıllık bedava ballı yemeğin acı faturası çıkarıldı: CHP’ye 5 milyon liralık ihtar
Dünya Bavi Tayfunu vurdu! 61 binden fazla kişi tahliye edildi
Dünya

Bavi Tayfunu vurdu! 61 binden fazla kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bavi Tayfunu vurdu! 61 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin’in kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde etkili olan Bavi Tayfunu, sel ve nehir taşkınlarına yol açtı. Anhui eyaletinde 61 binden fazla kişi tahliye edildi...

Çin’de Bavi Tayfunu’nun etkili olduğu bölgelerde hayat durma noktasına geldi. South China Morning Post (SCMP) gazetesinin Çin Ulusal Meteoroloji Merkezine dayandırdığı haberine göre, kuzey yönünde ilerleyen Bavi Tayfunu nedeniyle bölgede alarm durumuna geçildi.

 

Tayfunun Şandong üzerinden Sarı Deniz'e ulaşarak etkisini azaltması beklenirken, yerel yönetimler acil durum uyarıları yayımladı.

Bavi Tayfunu'nun vurduğu Liaoning eyaletinin merkezi Şenyang'da ilk ve ortaokullar ile anaokullarında eğitime ara verilirken, inşaat faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri askıya alındı, 94 turistik saha ise ziyarete kapatıldı.

 

Kentte yolların su altında kalması sonucu bazı metro istasyonları ve otobüs hatları geçici olarak hizmet dışı kaldı.

Bölgede 3 bin 500'den fazla personel arama kurtarma ve sel yardım çalışmaları için görevlendirildi.

 

Hebei eyaletine bağlı Çıngdı kentinde de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde çok sayıda araç akıntıya kapıldı, 9 köyde yolların tahrip olması nedeniyle bölge sakinleri mahsur kaldı.

Hebei'ye bağlı, 240 bin nüfuslu Kuancheng ilçesinde ise su seviyesi yer yer 2 metreyi aştı.

Ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinde ise önlemler kapsamında 61 binden fazla kişi tahliye edilirken, barajlardaki su seviyesi kontrollü olarak düşürüldü.

Filipinler’de Bavi Tayfunu ve muson felakete yol açtı! 17 kişi öldü
Filipinler’de Bavi Tayfunu ve muson felakete yol açtı! 17 kişi öldü

Dünya

Filipinler’de Bavi Tayfunu ve muson felakete yol açtı! 17 kişi öldü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23