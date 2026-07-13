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Gündem Zeki Bahçe: 5816'dan yargılansınlar: Ahbap'tan Atatürk maskeli soygun!
Gündem

Zeki Bahçe: 5816'dan yargılansınlar: Ahbap'tan Atatürk maskeli soygun!

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Zeki Bahçe: 5816'dan yargılansınlar: Ahbap'tan Atatürk maskeli soygun!

Yazar Zeki Bahçe, hayırseverlerin milyarlarını iç eden Haluk Levent’in “Atatürk” söylemleriyle dolandırdığını belirterek “Adam Atatürk diye diye çalmış ya!” dedi.

Zeki Bahçe, sosyal medya hesabından Haluk Levent’in Tele 1’de Sedef Kabaş’ın konuğu olduğu programda Atatürkçülük üzerine attığı nutukları ve yaptığı demagojiye dikkat çekerek, “Adam Atatürk diye diye çalmış ya! Bunun gibi Atatürk adını kullanan çok hırsız var. Atatürk adını kullanıp hırsızlık yapanlar 5816 dan yargılanmalı!” değerlendirmesini yaptı.

LAİKÇİ KESİMİ DE İŞADAMLARINI DA DOLANDIRMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı. Haluk Levent'in gözaltına alındığı AHBAP soruşturmasında 26 şüphelinin adı geçerken, geçmişte 'Karşılıksız çek' ve 'karşılıksız senet' suçlamalarıyla adli işlem gören Haluk Levent'in ünlü isimleri hayır yardımları adı altında, laikçileri ise Atatürk maskesini kullanarak dolandırdığı ifşa oldu.

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Yorumlar

Cengiz

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